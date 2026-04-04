Süper Lig'de derbi haftası: Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçları oynanacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 26 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 64 puanla maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

Ligde geride kalan 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip Fenerbahçe'nin de averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 7 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken, 22 kez ağları sarstı ve 6 gol yedi.

Bu sezonki 3. maç

Galatasaray ile Trabzonspor, bu sezon 3. kez resmi müsabakalarda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligin 11. haftasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray 4-1 kazandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi pazar günü

5 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında oynanan son 30 lig maçında hakemler 20 kez kırmızı, 182 kez de sarı kartına başvurdu.

İki takım arasında yapılan son 10 müsabakada futbolcular, 4 kırmızı ve 60 sarı kartla cezalandırıldı.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede siyah-beyazlı takım 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı. Beşiktaş'ta ayrıca Emirhan Topçu da son dakikalarda sarı kart görmüştü. Aynı mücadelede Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran ve İsmail Yüksek sarı kart gören isimler oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 10 derbi mücadelesinde siyah-beyazlı futbolculara 4 kırmızı ve 31 sarı, sarı-lacivertli oyunculara ise 29 sarı kart çıktı.