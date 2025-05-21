Süper Lig'de disiplin rüzgarı: 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantı sonrası sevkleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan sevkler şöyle:

"Samsunspor Kulübü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Kulübü futbolcusu Murat Paluli’nin 18.05.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 19.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bodrum FK’nın 18.05.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Ersan Zeren'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 19.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüpspor Kulübü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Alanyaspor Kulübü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü’nün 18.05.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın 18.05.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.