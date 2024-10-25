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Süper Lig'de forma giymişti! Abdelaziz Barrada hayatını kaybetti

Eski Antalyaspor futbolcusu ve Fas Milli Takımı oyuncusu Abdelaziz Barrada, 35 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Haber Merkezi
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Süper Lig'de forma giymişti! Abdelaziz Barrada hayatını kaybetti
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Bir dönem Süper Lig ekibi Antalyaspor'un forması giyen Abdelaziz Barrada, 35 yaşında geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi.

2018-2019 sezonunda Süper Lig kulübü Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan, aynı zamanda Fas Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu, 2021'de kariyerini noktaladığını açıklamıştı. 

Barrada, PSG B, Getafe, Al Jazira, Marsilya, Gimnastic, Al-Shahania SC ve US Lusitanos'ta oynamıştı. 

Antalyaspor da eski futbolcunun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Bir dönem kulübümüzde de forma giyen Abdelaziz Barrada'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Abdelaziz Barrada'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi. 

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