Süper Lig'de güncel durum

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış maçında İstanbulspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen ve biri hükmen galibiyet olmak üzere üst üste 14. kez kazanan Galatasaray, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan 7 karşılaşmanın 5'ini ev sahibi takımlar kazanırken, 1'inden konuk ekip galip ayrıldı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı. Yapılan maçlarda takımlar toplam 21 kez ağları havalandırdı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

•Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

•Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: 4-0

•Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

•MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 2-0

•Trabzonspor-Adana Demirspor: 4-1

•Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 0-2

•İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

NOT: Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor bu hafta hükmen galip ilan edildi. Fenerbahçe ise haftayı bay geçti.

Puan durumu

Ligde 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: