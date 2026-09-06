Süper Lig'de günün maçlarının VAR ve AVAR hakemleri belli oldu
MHK, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak dört karşılaşmada görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) ve AVAR görevlendirmelerini açıkladı.
Ligde 4. hafta heyecanı dört maçla devam edecek. Programda 17.00 ve 20.00 seanslarında ikişer karşılaşma yer alıyor.
MHK'nın açıkladığı günün VAR ve AVAR görevlendirmeleri şöyle;
17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler Ali Şansalan Suat Güz
17.00 Çorum FK - Eyüpspor Eren Özyemişcioğlu Bilal Gölen
20.00 Kocaelispor - Samsunspor Sarper Barış Saka Gökhan Barcın
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği Manuel Schuttengruber Anıl Usta
Açıklanan görevlendirmelere göre Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında VAR koltuğunda Manuel Schuttengruber oturacak. Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasında ise VAR hakemi Sarper Barış Saka olacak.