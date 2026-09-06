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Süper Lig'de günün maçlarının VAR ve AVAR hakemleri belli oldu

MHK, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak dört karşılaşmada görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de günün maçlarının VAR ve AVAR hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) ve AVAR görevlendirmelerini açıkladı.

Ligde 4. hafta heyecanı dört maçla devam edecek. Programda 17.00 ve 20.00 seanslarında ikişer karşılaşma yer alıyor.

MHK'nın açıkladığı günün VAR ve AVAR görevlendirmeleri şöyle;

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler Ali Şansalan Suat Güz

17.00 Çorum FK - Eyüpspor Eren Özyemişcioğlu Bilal Gölen

20.00 Kocaelispor - Samsunspor Sarper Barış Saka Gökhan Barcın

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği Manuel Schuttengruber Anıl Usta

Açıklanan görevlendirmelere göre Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında VAR koltuğunda Manuel Schuttengruber oturacak. Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasında ise VAR hakemi Sarper Barış Saka olacak.

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