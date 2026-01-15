Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 2. yarısı Cumartesi günü başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;
17 Ocak Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 Ocak Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün