Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 2. yarısı Cumartesi günü başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

17 Ocak Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün