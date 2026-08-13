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Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Yarın başlayacak yeni sezonun açılış maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Cuma

21.30 Galatasaray-Çorum FK: Batuhan Kolak

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova

19.00 Konyaspor-Rizespor: Cihan Aydın

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK-Alanyaspor: Yasin Kol

16 Ağustos Pazar

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam