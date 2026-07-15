Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Ligin ilk haftası Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak.
Sezonun açılışı 14 Ağustos'ta Galatasaray - Çorum FK karşılaşmasıyla gerçekleşecek. 15 Ağustos'ta Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise başkentte Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Beşiktaş 16 Ağustos'ta Eyüpspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in yeni sezonunun ilk hafta programı şu şekilde:
14 Ağustos Cuma:
21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)
15 Ağustos Cumartesi:
19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
16 Ağustos Pazar:
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)