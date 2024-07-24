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Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 1 ve 2'nci haftanın programı belli oldu. Buna göre 2024-2025 sezonu Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele ile başlayacak.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı. Açıklanan programa göre 2024 - 2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Ülke takımlarının Avrupa kupalarındaki 5 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında belirlenecek fikstürlere göre 3. ve 4. hafta programının belirleneceği ve 29 - 30 Ağustos tarihlerinde belirlenecek kuraya göre ilk yarının kalan haftalarının programının açıklanacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şu şekilde:

1. hafta

9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
(Kayserispor bay geçecek)

2. hafta

16 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK
(Trabzonspor bay geçecek)

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