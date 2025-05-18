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Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu

Süper Lig'de Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından Samsunspor'a yenilen Sivasspor da küme düşerek lige veda eden üçüncü takım oldu.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
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Samsunspor karşısında mağlup olan Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor, Alanyaspor'un Beşiktaş'tan puan alması sonrası lige veda etti. 

Kırmızı beyazlı ekip 2015 yılında Süper Lig'e çıkmış ve 10 yıldır ligde mücadele ediyordu.

 

İki ekipten biri düşen son takım olacak

Adana Demirspor ve Hatayspor lige veda eden diğer takımlar olmuştu.

Süper Lig'den küme düşen son takım ilerleyen haftalarda netleşecek. Bodrum FK ve Alanyaspor'dan biri lige veda edecek.

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