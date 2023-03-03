Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de bugün başlayacak 24. hafta öncesi, 2022-2023 sezonunun şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanacak olan Alanyaspor - Başakşehir maçıyla başlayacak. Kritik hafta öncesi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.
Favori Galatasaray
Güncellenen oranlara göre lider Galatasaray favori olarak gösterilirken diğer takımların oranları da açıklandı.
Güncel oranlar
Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray favori olarak gösterilirken, Fenerbahçe 2, Beşiktaş 3. sırada yer aldı.
•Galatasaray: 1.26
•Fenerbahçe: 2.20
•Beşiktaş: 25.00
•Başakşehir: 40.00
•Trabzonspor: 40.00
•Adana Demirspor: 80.00