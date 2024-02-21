Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
26'ncı haftayı da galibiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların ardından da şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, 14 haftadır zirvede bulunan Fenerbahçe Alanyaspor karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Son hafta oynanan mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırırken yaşanan bu durumun ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.
26'ncı haftayı da galibiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların ardından da şampiyonluk oranları güncellendi.
Güncel oranlar şu şekilde:
- Galatasaray - 1.70
- Fenerbahçe - 1.75
- Beşiktaş - 250.00
- Trabzonspor - 250.00
- Kasımpaşa - 500.00