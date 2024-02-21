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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

26'ncı haftayı da galibiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların ardından da şampiyonluk oranları güncellendi.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, 14 haftadır zirvede bulunan Fenerbahçe Alanyaspor karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Son hafta oynanan mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırırken yaşanan bu durumun ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

26'ncı haftayı da galibiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların ardından da şampiyonluk oranları güncellendi.

Güncel oranlar şu şekilde:

  • Galatasaray - 1.70
  • Fenerbahçe - 1.75
  • Beşiktaş - 250.00
  • Trabzonspor - 250.00
  • Kasımpaşa - 500.00