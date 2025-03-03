Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Fenerbahçe ise sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelelerin ardından zirve yarışı bir hayli kızıştı ve şampiyonluk oranları güncellendi.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında puan farkı 4'e inerken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları güncellendi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları şu şekilde açıklandı:
Galatasaray: 1.20
Fenerbahçe: 2.95
Samsunspor: 400.00
Beşiktaş: 700.00
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