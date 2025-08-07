Süper Lig'de sezonun perdesi açılıyor: İşte ilk hafta programı
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Ligin ilk müsabakasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir erteledi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)
9 Ağustos Cumartesi:
19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
10 Ağustos Pazar:
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)
11 Ağustos Pazartesi:
21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)