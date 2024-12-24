Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! İşte 17. haftanın tartışmalı pozisyonları...
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 17. haftasında oynanan maçlara ait VAR kayıtlarını yayınladı.
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Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 17. haftası dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bu haftayla birlikte sezonun ilk devresi sona erdi.
Haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu maçlarla ilgili VAR kayıtlarını yayınladı.
Süper Lig'de 17. haftanın VAR kayıtları şöyle:
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