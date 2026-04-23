  1. Ekonomim
  2. Spor
  Süper Lig'de yeni hafta "İstanbul derbileri"ne sahne olacak
Takip Et

Süper Lig'de yeni hafta "İstanbul derbileri"ne sahne olacak

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak. Yeni hafta, ligde İstanbul derbilerine sahne olacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'de yeni hafta "İstanbul derbileri"ne sahne olacak
Takip Et

Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesi ise 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 31. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

