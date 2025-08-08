Süper Lig'de yeni sezon başlıyor

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yeni sezon, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçı bu akşam Gaziantep FK ve Galatasaray arasında oynanacak.

Maçlar 9, 10 ve 11 Ağustos'ta da devam edecek.

Ligin ilk yarısı, 19-22 Aralık 2025 arasında oynanacak müsabakalarla sona erecek. İkinci yarı, 16 Ocak 2026'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta tamamlanacak.

Ligde bu hafta oynanması planlanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları ise bu kulüplerin Avrupa müsabakalarındaki maçları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi.

1. Lig de başlıyor

Trendyol 1. Lig, yarın Eminevim Ümraniyespor ile Manisa FK arasında oynanacak maçla başlayacak.

Lig, 29 Aralık 2025'te devre arasına girecek. Ligin ikinci yarısı 9 Ocak 2026'da başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs'ta sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Süper Lig'de haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de birinci haftanın programı şöyle:

8 Ağustos Cuma: Gaziantep FK-Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi: Samsunspor-Gençlerbirliği, Antalyaspor-Kasımpaşa

10 Ağustos Pazar: Çaykur Rizespor-Göztepe, İkas Eyüpspor-Konyaspor,

11 Ağustos Pazartesi: Trabzonspor-Kocaelispor