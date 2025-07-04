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Süper Lig'de yeni sezon fikstürü açıklandı: İşte derbi haftaları...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Ligde 5. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor, 8. haftada Galatasaray-Beşiktaş, 11. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe, 14. haftada Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de yeni sezon fikstürü açıklandı: İşte derbi haftaları...
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Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 19-20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarla sona erecek. İkinci devrenin 16-17-18-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacağı ligde sezon, 17 Mayıs 2026'da sona erecek.

Fikstür çekiminde açıklamada bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, rekabet düzeyini artırmak için ligin bu sezon 18 takımla oynanacağını hatırlatarak, "Bu düzenlemenin sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. 2025-2026 sezonunun yine seyir zevki yüksek, üst düzey rekabet içerisinde ve heyecanlı bir yarışa sahne olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı

ikas Eyüpspor-Konyaspor

Antalyaspor-Kasımpaşa

Trabzonspor-Kocaelispor

Samsunspor-Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir

Gaziantep FK-Galatasaray

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

Çaykur Rizespor-Göztepe

Kayserispor-Beşiktaş

İşte Süper Lig'de derbi haftaları

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

 

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