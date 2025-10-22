  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi: Açıklama yapıldı
Takip Et

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi: Açıklama yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi: Açıklama yapıldı
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada, bazı kulüplerin disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle kurulun gündemine geldi. Galatasaray, hem çirkin ve kötü tezahüratlar hem de 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle sevk edilirken, Beşiktaş, saha olayları ve talimatlara uymama nedeniyle kurula gönderildi.

Gençlerbirliği, Eyüpspor, Antalyaspor ve Başakşehir kurula sevk edildi

Gençlerbirliği ile Eyüpspor talimatlara aykırı hareket, Antalyaspor 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle kurula sevk edilirken, RAMS Başakşehir Kulübü ve kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla 13 binden fazla aracı geri çağırıyorElektrikli araç üreticisi Tesla 13 binden fazla aracı geri çağırıyorOtomotiv

 

Hindistan Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü (Video)Hindistan Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü (Video)Dünya

 

Spor
Kadro dışı kalmışlardı: İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için nihai karar çıktı
Kadro dışı kalmışlardı: İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için nihai karar çıktı
Alperen Şengün NBA tarihine geçti: Açılış maçında kariyer rekoru kırdı
Alperen Şengün NBA tarihine geçti: Açılış maçında kariyer rekoru kırdı
Kerem Kazaz Avrupa'da istikrarlı başarı grafiğini sürdürüyor
Kerem Kazaz Avrupa'da istikrarlı başarı grafiğini sürdürüyor
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe’nin durumu da tekstil gibi sıkıntılı ve sıkıntı giderek de artar
Fenerbahçe’nin durumu da tekstil gibi sıkıntılı ve sıkıntı giderek de artar
Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu