Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi: Açıklama yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada, bazı kulüplerin disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle kurulun gündemine geldi. Galatasaray, hem çirkin ve kötü tezahüratlar hem de 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle sevk edilirken, Beşiktaş, saha olayları ve talimatlara uymama nedeniyle kurula gönderildi.

Gençlerbirliği, Eyüpspor, Antalyaspor ve Başakşehir kurula sevk edildi

Gençlerbirliği ile Eyüpspor talimatlara aykırı hareket, Antalyaspor 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle kurula sevk edilirken, RAMS Başakşehir Kulübü ve kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.