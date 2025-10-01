Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi

  1. Ekonomim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 11 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kocaelispor: 'çirkin ve kötü tezahüratı'

- Galatasaray, Gaziantep FK, Kayserispor, Kocaelispor: 'saha olayları'

- Gaziantep FK: 'talimatlara aykırı hareketi'

- Antalyaspor: '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi'

- Başakşehir Kulübü ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle ayrı ayrı Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

- Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

- Kayserispor Kulübü idarecisi olarak akredite edilen Mustafa Baki Ersoy'un 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve 'tehdidi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

- Gençlerbirliği Kulübü futbolcusu Franco Daryl Tongya Heubang ile Sekou Koita'nın Kayserispor müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle ayrı ayrı disipline gönderildi.

