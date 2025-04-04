Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
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TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'nin disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp'ın da "Futbolun itibarını zedelemeyi yönelik açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
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