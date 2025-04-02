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Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Merkezi
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Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Bellona Kayserispor ve Sipay Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz, Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'u ise "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

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