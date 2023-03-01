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Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Merkezi
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Hukuk müşavirliği, Süper Lig'in 14 ve 23. haftasından oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Giresunspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'u disipline gönderdi.

Beşiktaş ve Galatasaray "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Giresunspor ve Konyaspor "hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale", Kayserispor "hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale" ile "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi", Trabzonspor ve MKE Ankaragücü ise "saha olayları" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

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