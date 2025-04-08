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Süper Lig'den 8 ekip PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Süper Lig'den 8 ekip PFDK'ya sevk edildi
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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, Bellona Kayserisporlu oyuncular Onurcan Piri ve Gökhan Sazdağı, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Fikret Saralı da PFDK'ye gönderdi.

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