Süper Lig’den 8 kulüp PFDK’ya sevk edildi

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Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nda oynanan karşılaşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Sevk edilen kulüpler Galatasaray, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor oldu. Kulüplerin sevk gerekçeleri arasında “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” yer aldı.

Açıklamada ayrıca Kocaelispor teknik sorumlusu Selçuk İnan, Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal ve Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi’nin de PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.

Sevk gerekçeleri açıklandı

Galatasaray, 9 Ekim’de oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” nedeniyle kurula gönderildi. Aynı karşılaşmada Kasımpaşa da “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

10 Ekim’de oynanan Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının ardından Gençlerbirliği “çirkin ve kötü tezahürat”, Amed Sportif Faaliyetler ise “saha olayları” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Samsunspor-Trabzonspor maçında Samsunspor “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK’ya gönderilirken, Trabzonspor hakkında hem “çirkin ve kötü tezahürat” hem de “saha olayları” gerekçeleriyle sevk kararı alındı. Trabzonsporlu Melih Kabasakal da aynı maçtaki “kural dışı hareketi” nedeniyle 11 Ekim’den itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasının ardından Beşiktaş, “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” nedeniyle kurula gönderildi. Kocaelispor ise bu iki gerekçeye ek olarak “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Kocaelispor teknik sorumlusu Selçuk İnan’ın maç sonrası flaş röportaj ve basın toplantısındaki açıklamaları için “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçesiyle tedbirsiz sevk kararı verildi. Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi ise 12 Ekim’de oynanan Eyüpspor-Göztepe maçındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle 13 Ekim’den itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.