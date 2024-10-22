  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Takip Et

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 19 takımın mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Takip Et

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Antalyaspor müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Sarı-kırmızılı oyuncu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "hakaret" sebebiyle tedbirli disipline gönderildi.

Beşiktaş, Konyaspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket", Fenerbahçe, Samsunspor mücadelesindeki "çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamas"ı nedenleriyle disipline gitti.

Bellona Kayserispor, "usulsüz seyirci alınması", Göztepe "çirkin ve kötü tezahürat", Sipay Bodrum FK, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle PFDK'lik oldu.

Açıklamada ikas Eyüpspor, "çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları", ONVO Antalyaspor "talimatlara aykırı hareket ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", Samsunspor da "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedenleriyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Fenerbahçeli 7 futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı!Fenerbahçeli 7 futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı!Spor

 

Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı: Derbide oynayacak mı?Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı: Derbide oynayacak mı?Spor

 

​​​​​​​

Spor
Alperen Şengün'den NBA ve Türk spor tarihine geçen rekor sözleşme
Alperen Şengün'den NBA ve Türk spor tarihine geçen rekor sözleşme
Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı: Derbide oynayacak mı?
Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı: Derbide oynayacak mı?
Fenerbahçeli 7 futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı!
Fenerbahçeli 7 futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı!
2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu
2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu
Osimhen'in röveşata golü, dünya futbol tarihine geçti
Osimhen'in röveşata golü, dünya futbol tarihine geçti
Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu!
Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu!