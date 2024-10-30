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Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Merkezi
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Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor'ın PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kulüplerin disipline sevk edilme nedenleri

Beşiktaş Kulübü görevlisi Sezgin Gülnar'ın ise Galatasaray derbisi sırasındaki saldırısı nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği ifade edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının statta yayınlanmasına aracılık etmesi sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Göztepeli futbolcu Anthony Dennis'in ise kural dışı hareket yüzünden disipline yollandığı kaydedildi.

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