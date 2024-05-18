Süper Lig'de küme düşen 2. takım belli oldu!

Süper Lig'in 37. haftası küme düşme hattında kritik bir maça sahne oldu. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Rakibine 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, ligden düşmesi kesinleşen 2. takım oldu.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 41'e çıkardı ve rahat bir nefes aldı. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.