Süper Lig'e 150 milyon dolar!
Türkiye Futbol Federasyonu, maç yayınları için 120 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı ancak miktarın 150 milyon dolara yükseltilmesini istedi.
Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmak üzere... Önümüzdeki üç sezonun yayın ihalesinde TFF ile anlaşma sağlanmak üzere olduğu bildirildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, beIN Medya'nın son teklifinin 120 milyon dolar olduğu ifade ederken, TFF'nin 150 milyon dolarda ısrarcı olduğunu aktardı.
beIN Medya'nın 120 ile 150 milyon dolarlık bir ödemeyi yapmaya sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulacağı ifade edildi.
ÖZEL | beIN Sports, Süper Lig Yayın ihalesini almaya çok yakın!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 13, 2024
• beIN Sports’un son teklifi 120 milyon dolar seviyesine geldi. TFF ve Kulüpler Birliği rakamın 150 milyon dolar olması için büyük uğraş veriyor. Yayın ihalesinde TFF ve beIN Sports baş başa kalmak üzere!