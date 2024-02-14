Süper Lig'e 150 milyon dolar!

Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmak üzere... Önümüzdeki üç sezonun yayın ihalesinde TFF ile anlaşma sağlanmak üzere olduğu bildirildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, beIN Medya'nın son teklifinin 120 milyon dolar olduğu ifade ederken, TFF'nin 150 milyon dolarda ısrarcı olduğunu aktardı.

beIN Medya'nın 120 ile 150 milyon dolarlık bir ödemeyi yapmaya sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulacağı ifade edildi.