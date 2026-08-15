Süper Lig'e kötü başlayan Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne yenildi
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki maç 2-1 Gençlerbirliği'nin galibiyeti ile sonlandı.
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne yenilerek sezona puansız başladı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İlk yarıdan notlar
13. dakikada Levent’in sol kenardan içe çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Talisca'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Oğuz’un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta İsmail'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.
37. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Tongya'nın, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
45. dakikada Oğuz’un kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Talisca’nın vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
İkinci yarıdan notlar
48. dakikada İsmail’in sol köşeye yaptığı sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.
57. dakikada Gençlerbirliği’nin paslaşarak geliştirdiği atakta sol kenardan Aburrahim’in yaptığı ortada Oğulcan kafayla topu ağlara yolladı. 2-1
62. dakikada Talisca’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
77. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Vedat’ın kafa vuruşunda İrfan Can topu kontrol etti