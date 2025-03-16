Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Adana Demirspor'un BAY geçtiği Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK deplasmanda Rizespor'u 2-0 yendi ve yeşil-beyazlı ekip puanını 30'a yükseltti. Bu sonuçla yoluna Süper Lig'de devam etme şansı kalmayan Adana Demirspor ligin bitimine 10 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Ligde -2 puanla 19. sırada yer alan Adana Demirspor, bu sezon yalnızca 2 kere galip geldi. 4 beraberlik yaşayan Akdeniz temsilcisi 20 maçta ise mağlup oldu.

Süper Lig'de 4 sezon kaldı

Adana Demirspor 1994-95 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 2021-22 sezonunda geri dönmüş ve hasreti sona erdirmişti.

2018-19 ve 2019-20 sezonlarını 1. Lig Play-Off hattında tamamlayan Akdeniz ekibi arka arkaya mağlup olmuş ve Süper Lig'e yükselememişti.

2020-21 sezonunda vites arttıran Mavi Şimşekler, Samet Aybaba yönetiminde 1. Lig'i 70 puanla şampiyon tamamlayarak Süper Lig biletini kapmıştı.