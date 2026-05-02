  3. Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Iğdır FK ile berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler bu maçın ardından tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Haber Merkezi
1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir takım daha netleşti.

Iğdır FK ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyon oldu.

Amedspor tarihinde bir ilk

Amed Sportif Faaliyetler, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı. Geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, bir üst tura çıkamamıştı.