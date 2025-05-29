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Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Haber Merkezi
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Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
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Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesinde Fathi Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Wesley, 92. dakikada Atakan Çankaya ve 105. dakikada Ahmet Sivri kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü 36. dakikada Hikmet Çiftçi attı. 

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu. Bandırmaspor ise Süper Lig hayallerini gelecek yıla erteledi. 

Trendyol 1. Lig'de daha önce Kocaelispor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükselen ekipler olmuştu. Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor ve Bordum FK ise Süper Lig'den 1. Lig'e düştü.

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