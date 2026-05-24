Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Çorum FK, TFF 1. Lig yükselme play-off final maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'in play-off finalinde Çorum FK ile Esenler Erokspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

Çorum FK'nın galibiyeti golleri 37. dakikada Serdar Gürler ve 53. dakikada Mame Thiam'dan geldi. 

Esenler Erokspor karşısında play-off finalini 2-0 kazanan Çorum FK, Süper Lig'e yükseldi. Çorum FK, tarihinde ilk kez gelecek yıl Süper Lig'de mücadele edecek.

Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor'un ardından 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3. ekip oldu.

 