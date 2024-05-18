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Süper Lig'in VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 maçın VAR hakemleri açıklandı.

Haber Merkezi
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Süper Lig'in VAR hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 müsabakanın Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.

Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Beşiktaş - Hatayspor: Gustavo Correia

MKE Ankaragücü - Pendikspor: Brent Staessens

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy

Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Özgür Yankaya

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Bram Van Driessche

RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Helder Malheiro

Kayserispor - Konyaspor: Serkan Tokat

 

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