Süperlig hakemleri maçlara çıkmama kararı aldı

Süper Lig'de yaşanan hakeme yumruklu saldırı olayı gündeme bomba gibi düştü. Hakem Halit Umut Meler, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısı ile yerde kaldı.

Olaya Süperlig hakemleri sert tepki gösterdi. Süper Lig'deki hakemleri, yumruklu saldırı ardından maçlara çıkmama kararı verdi.

Bakan Bak: bu görüntüleri görmek istimiyoruz

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz."

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan saldırı ardından “Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.” açıklaması yaptı.

Bakan Yerlikaya: Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak olayın takipçisi olduklarını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.