Suudi Arabistan Süper Kupa ödemesini geri istedi

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023'te oynanması planlanan ancak yaşanan problem sonrası son anda ertelenen Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan cephesinden yeni bir hamle geldi.

TFF'ye mektup gönderdiler

Sporx'te yer alan habere göre; Suudi yetkililer anlaşma gereği karşılaşma için 4.5 milyon euro ödeyecek, bunun yüzde 20'si TFF'ye verilecek, yüzde 80'i de iki kulüp arasında eşit paylaştırılacaktı. Ödenen bu paraların geri iade edilmesi için TFF'ye mektup gönderildi.

Mücadele için kulüplerin kasasına giren paranın yüzde 50'sinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından borçlara karşılık kesildiği belirtilirken, 4.5 milyon euro'nun geri ödenmesi için TFF ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Süper Kupa sonrası yaptığı açıklamada "1.3 milyon euro aldık belki üstüne 300 bin euro daha gelmiş olabilir. O parayı Federasyon isterse iade edeceğiz. Bizim yaptığımız bir sözleşme yok" demişti.