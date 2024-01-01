Suudi Arabistan'da Benzema krizi: Ülkeyi terk etti

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, oyuncusu Karim Benzema'ya ulaşamadığını bildirdi.

36 yaşındaki futbolcu, lig maçından birkaç saat önce ortadan kaybolurken, son iki antrenmanda da yer almadı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'den Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Fransız golcü Karim Benzema'nın ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü.

Al-Riyadiya'ya göre, Benzema Cidde'den ayrıldı ancak sezon ortasında yaptığı seyahatin nedenleri bilinmiyor. Antrenörü Marcelo Gallardo bu durumu açıklamak istemedi. Benzema'nın tavrı ise, kulübün taraftarları ve yerel medya tarafından pek hoş karşılanmadı.