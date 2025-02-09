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Taha Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na seçildi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Teknik Komisyonu'na seçildi.

Haber Merkezi
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Taha Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na seçildi
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Bir dizi toplantı gerçekleştirmek üzere Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e giden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, UWW Başkanı Nenad Laloviç, Avrupa Güreş Birliği Başkanı Karl-Martin Dittmann ve Azerbaycan Federasyon Başkanı Namiq Aliyev ile bir araya geldi. Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na girdi.

"Ülkemizi uluslararası alanda da temsil edeceğiz"

Toplantıya dair görüşlerini paylaşan Başkan Akgül, "Buraya seçilmek, Türk güreşi ve bizler adına büyük bir önem taşıyor. Ülkemizi uluslararası alanda da temsil etme imkanı bulacağız. Bu süreçte bizlere destek veren başta UWW Başkanı Nenad Laloviç’e, Başkan Vekili Rodica Maria Yahşi’ye ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yahşi’ye teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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