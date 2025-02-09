  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezasında indirim
Takip Et

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezasında indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne, kulübe verilen 2 milyon liralık para cezasını ise 1 milyon liraya indirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezasında indirim
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara ilişkin itirazları görüştü.

Kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verilen 45 günlük hak mahrumiyetini 22 güne, sarı-lacivertli kulübün 2 milyon liralık para cezasını da 1 milyon liraya indirdi.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 3 futbolcudan kötü haberFenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 3 futbolcudan kötü haberSpor

 

Talisca: Fenerbahçe için daima elimden geleni yapacağımTalisca: Fenerbahçe için daima elimden geleni yapacağımSpor

 

Spor
Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Sivasspor'dan hükmen mağlubiyet kararına itiraz
Sivasspor'dan hükmen mağlubiyet kararına itiraz
LeBron James NBA'de tarihe geçti! 42 sayıyla Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu
LeBron James NBA'de tarihe geçti! 42 sayıyla Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri dönüyor
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri dönüyor
Beşiktaş, Keny Arroyo'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı
Beşiktaş, Keny Arroyo'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 3 futbolcudan kötü haber
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 3 futbolcudan kötü haber