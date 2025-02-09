Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezasında indirim
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne, kulübe verilen 2 milyon liralık para cezasını ise 1 milyon liraya indirdi.
AA
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara ilişkin itirazları görüştü.
Kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verilen 45 günlük hak mahrumiyetini 22 güne, sarı-lacivertli kulübün 2 milyon liralık para cezasını da 1 milyon liraya indirdi.
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