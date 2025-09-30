  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e PFDK'tan yüklü ceza (Video)
Takip Et

Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e PFDK'tan yüklü ceza (Video)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e PFDK'tan yüklü ceza (Video)
Takip Et

 

36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi.

Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 1. hafta erteleme müsabakasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle iki kulübe para cezası uygulandı. Beşiktaş 380 bin lira, Kayserispor da 220 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Samsunspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede çift sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcu Pape Cherif Ndiaye'nin cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.

Spor
Kasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı
Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi
Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi
Futbol maçında başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti
Futbol maçında başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti
UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil
UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil
Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele
Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele