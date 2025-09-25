Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin oyundan atıldı

  1. Ekonomim
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor deplasmanında 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya Caner Erkin'in takım arkadaşına tokat attığı an damga vurdu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Toplam 5 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip olurken mücadelenin son bölümünde oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Maçta Pendikspor 3-1  öne geçtiği anlarda karşılaşmada gerginlik yaşandı.

 TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Sakaryasporlu Caner Erkin 76. dakikada , takım arkadaşı Burak Altıparmak ile girdiği tartışmada sinirlerine hakim olamayarak tokat attı. Bu hareketi nedeni ile Caner Erken oyundan çıkarılırken Sakaryaspor 10 kişi kaldı.

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Bandırmaspor ile karşılaşan Sakaryaspor'da Caner Erkin golün iptal edilmesinin ardından yaptığı itirazlar nedeni ile kırmızı kart görmüştü.

