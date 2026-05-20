Tanfer Spor Binicilik Takımı’ndan Antalya’da uluslararası başarı

At ve binici uyumunun öne çıktığı dayanıklılık yarışlarında elde edilen sonuçlar; uzun mesafe performansı, doğru tempo yönetimi ve sağlıklı toparlanma süreci açısından Tanfer Spor Binicilik Takımı’nın disiplinli hazırlık sürecini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tanfer Spor Binicilik Takımı’ndan üç kategoride güçlü performans

Uluslararası CEI2* 120 kilometre kategorisinde Mehmet Ali Kavraz, Lavinia isimli atıyla birincilik elde etti. Kavraz ayrıca yarışmanın “Best Recovery” ve “Fastest Last Loop” unvanlarını da kazandı.

CEIYJ1* 100 kilometre yarışında Ayşe Zeynep Özcan, Gloria isimli atıyla birincilik elde etti. Özcan, bu başarıyla milli takım aday kadrosuna girme hakkı kazandı.

K2YJ 60 kilometre kategorisinde Talha Cam, Noya isimli atıyla ikinci oldu. Talha Cam da yarışmanın “Best Recovery” ve “Fastest Last Loop” unvanlarının sahibi oldu.

“Bu başarı, Tanfer Spor’un çok branşlı spor vizyonunun bir yansıması”

Tanfer Spor Genel Müdürü Ergin Emiroğlulları, organizasyon sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Antalya’da elde edilen bu sonuçlar, Tanfer Spor Binicilik Takımı’nın yalnızca yarış günü performansını değil, uzun soluklu ve disiplinli hazırlık sürecini de ortaya koyuyor. Dayanıklılık branşında başarı; at ve binici arasındaki güvene, doğru planlamaya ve sürdürülebilir performansa dayanıyor. Tanfer Spor, binicilikten dövüş sporlarına kadar 14 farklı branşta faaliyet gösteren, sporcu gelişimini merkeze alan çok branşlı bir spor yapısıdır. Sporcularımızın farklı kategorilerde elde ettiği dereceler ve performans unvanları, bu vizyonun güçlü bir yansımasıdır. Türk sporunu uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz.”

Balkan Şampiyonaları, Dünya Şampiyonası ve genç biniciler organizasyonlarında Türkiye’yi temsil ederek başarılara imza atan Tanfer Spor Binicilik Takımı, Antalya’da elde ettiği sonuçlarla uluslararası arenadaki istikrarlı performansını sürdürdü.