Taraftar tepki göstermişti: Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e 2 puan bıraktı. Sarı-kırmızılılarda 3-3 biten karşılaşmanın ardından tribünlerin hedefinde Fernando Muslera vardı.

Galatasaray taraftarının ıslıkladığı Uruguaylı eldiven için Ali Naci Küçük, SkySpor YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Muslera gidebilir, zaten gitmek istiyor Muslera. Ben bunu yaklaşık 1-2 aydır anlatıyorum. Bu sezon sonu sondu zaten, finaldi.

Devamı yok bu hikayenin zaten. Yarıda kesilirse ben şaşırmam. Niye şaşırmam? Muslera zaten ailesini, çocuklarını 12 yıl İstanbul'da yaşadığı ailesini bu sezon başında Uruguay'a yolladı zaten.Burada tek yaşıyor. Oradan kulüp satın aldı. Hem başkanlık yapıyor hem kaptanlık kalecilik yapıyor. 2 işi birlikte yapamazsın.

Zaten sezon sonu gidecekti Muslera. Şimdi giderse ben şaşırmam. Muslera öyle bir karakter. O ıslığı Muslera kabullenir mi? Bilemiyorum."