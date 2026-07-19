Tarihe geçti: Kylian Mbappe, Lionel Messi'yi geride bıraktı
Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, İngiltere maçında Dünya Kupası tarihine geçti.
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Miami'de oynanan müsabaka tam bir gol düellosuna sahne olurken, Fransızların süperstarı Kylian Mbappe turnuva tarihine geçti.
Karşılaşmada 2 gol atan Mbappe, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
Turnuva tarihinde 22 gole ulaşan yıldız isim, 21 gollü Lionel Messi'yi geride bırakarak ünvanın yeni sahibi oldu.
Bir rekor daha kırdı
2026 Dünya Kupası'nda 10 gole ulaşan 27 yaşındaki futbolcu, turnuva tarihinde bir rekora daha imza attı.
Mbappe, 21. yüzyılda Dünya Kupası'nda boy gösteren bir futbolcunun tek turnuvada attığı en fazla gol sayısına ulaştı.
Alman efsane Gerd Müller, 1970 yılında Daha önce bu sayıya ulaşan isim olmuştu.