Tarihi karar: Taraftarlar Adana Demirspor'da yönetimi devraldı

Trendyol 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da kulüp yönetimi, taraftara ait Şimşekler Grubu’na devredildi. Kulüp başkanlığını geçici olarak Ertan Zeybek, başkan vekilliğiniyse Mustafa Kemal Üstüner yapacak.

1940’da demir yolu işçilerinin emekleriyle kurulan ve bir Süper Lig’de boy gösteren Adana ekibi, son dönemde ekonomik zorluklar yaşıyor. FIFA’dan çeşitli nedenlerle birçok kez puan silme cezası alan kulüp, 23’üncü hafta itibarıyla -28 puanla sonuncu sırada.

Kulübün açıklaması özetle şöyle:

“Başlattığımız ‘Yaşasın Demirspor’ kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, sayın Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır.

Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir.

Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir.

Geçici yönetimimizin temel amaçları, kulübün mali disiplinini sağlamak, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak, demokratik ve katılımcı bir üyelik sistemi tesis etmek, en kısa süre içerisinde kalıcı, liyakatli ve vizyoner bir yönetimin oluşmasına zemin hazırlamaktır.

Ayrıca kulübümüzün yeniden ‘halkın takımı’ kimliğine kavuşması için dernekleşme ve demokratikleşme süreci resmen başlatılmıştır. Kulüp yapısı şahıs merkezli olmaktan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacaktır.

Şeffaflık ilkemiz gereği kulübümüzün mevcut borç durumu, mali yapısı ve finansal tabloları, yapılacak detaylı incelemenin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşılacaktır.”

Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden kulüp, TFF ve FIFA’dan ardı ardına gelen cezalar neticesinde eksi iki puana kadar düşmüş, ligi de iki puanla son sırada tamamlamıştı.

Murat Sancak ocak ayında tahliye oldu

Bu arada kulübün eski başkanı Murat Sancak, beraberindeki 19 kişiyle birlikte 9 Aralık’ta bahis soruşturmasından tutuklanmıştı. Sancak, 29 Ocak'ta hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye oldu.