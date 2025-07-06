Tarihi 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalistler belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664. buluşmasında başpehlivanlık mücadelesi tüm coşkusuyla devam ediyor. Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşen çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Kura çekiminin ardından pehlivanlar dualarla er meydanına çıktı. Tribünleri dolduran güreşseverlerin büyük ilgisiyle, kıyasıya mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda heyecan doruktaydı.

Çeyrek final eşleşmeleri, kura sonucu açıklandı

Çeyrek final eşleşmeleri, kura sonucu belirlendi. Erkan Taş ile karşılaşan Orhan Okulu, rakibini yenerek adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu. Günün dikkat çeken mücadelelerinden birinde Feyzullah Aktürk, İsmail Koç’u saf dışı bırakmayı başardı.

Turnuvanın en büyük sürprizi ise son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek’in elenmesi oldu. Güçlü rakibini yenen Ali İhsan Batmaz, performansıyla takdir toplarken yarı final biletini kaptı. Günün son yarı finalistiyse, İsmail Balaban’ı eleyen Enes Doğan oldu.