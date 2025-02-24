Tarihin en pahalı derbisi için nefesler tutuldu: Tam 520 milyon Euro...

Galatasaray ve Fenerbahçe tarihlerinde ilk defa bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek. İki takımın toplam değeri 519,23 milyon Euro'ya ulaşıyor.

Transfermarkt verilerine göre; Galatasaray 277,23 milyon Euro, Fenerbahçe ise 242 milyon Euro değerindeki futbolcularıyla sahada olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 11 sezonda oynanan 24 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı.

İki ekip arasındaki söz konusu karşılaşmalarda atılan 38 golün 31’ini yabancı oyuncular kaydetti.