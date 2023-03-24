Tarihte bir ilk: Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye damgası
Voleybol tarihinde ilk kez 3 Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Eczacıbaşı finale çıkmak için mücadele edecek.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Carraro Imoco Volley ekibine konuk oldu.
Sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazandığı maçın rövanşında 2-2'lik beraberlikle tie-break setine gitti. Eşleşmede tur atlayan Fenerbahçe, yarı finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.
Fenerbahçe Opet'in de yarı finale yükselmesiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan 4 takımdan 3'ünü Türk temsilcileri oluşturdu.
Şampiyona tarihinde ilk kez 3 Türk takımı adını yarı finale yazdırdı.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla eşleşti.