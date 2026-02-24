Tartışmalı karar sonrası maç alamayan Arda Kardeşler hakemliği bıraktı: Menajer oluyor

Hakem Arda Kardeşler, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündem olmuştu.

Trabzonspor lehine serbest atış veren, bordo-mavililer oyunu başlattıktan bir süre sonra oyunu durduran Arda Kardeşler, atışın yerinden kullanılmasını istemiş ve muhtemel gol pozisyonunu kestiği için tepki görmüştü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından da eleştirilen Kardeşler, açıklamada bulunarak hedef gösterildiğini belirtmişti.

PFDK'ye sevk edilen ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası alan Kardeşler için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullanmıştı.

Hakemlikten istifa etti

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından kendisine bir daha hiçbir müsabakada görev verilmeyen Arda Kardeşler hakemlikten istifa etti.

HT Spor'un haberine göre Arda Kardeşler futbolcu menajerliği yapmaya hazırlanıyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullannmıştı:

"Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor…

Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdı."